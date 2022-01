Silvestri: "Omicron fa meno paura, ma c'è il rischio di variante più feroce in autunno" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Sappiamo tanto dagli esperimenti sulle cellule in provetta, quanto da quelli sugli animali, che Omicron è meno capace di infettare il polmone profondo. Diciamo che è bravissima a colpire l’apparato respiratorio superiore, ma è zoppa quando si tratta di attaccare il polmone”. Così, in un’intervista a Repubblica, l’immunologo della Emory University, Guido Silvestri, che avverte: “il rischio più grosso è che scappi fuori una variante che mantenga l’aggressività infettiva di Omicron, ma riacquisti anche la capacità di danneggiare il polmone di Delta. Spero non succeda mai, però dobbiamo esser preparati. E il modo migliore è insistere con i vaccini”. Secondo l’esperto, “la più grande fesseria che potremmo fare è pensare che il Covid sia andato via, perché con l’estate calano i casi nei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Sappiamo tanto dagli esperimenti sulle cellule in provetta, quanto da quelli sugli animali, checapace di infettare il polmone profondo. Diciamo che è bravissima a colpire l’apparato respiratorio superiore, ma è zoppa quando si tratta di attaccare il polmone”. Così, in un’intervista a Repubblica, l’immunologo della Emory University, Guido, che avverte: “ilpiù grosso è che scappi fuori unache mantenga l’aggressività infettiva di, ma riacquisti anche la capacità di danneggiare il polmone di Delta. Spero non succeda mai, però dobbiamo esser preparati. E il modo migliore è insistere con i vaccini”. Secondo l’esperto, “la più grande fesseria che potremmo fare è pensare che il Covid sia andato via, perché con l’estate calano i casi nei ...

