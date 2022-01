Recap statistico di metà campionato

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutte le statistiche avanzate citate nel pezzo appartengono a StatsBomb e fanno parte dei loro prodotti di punta StatsBomb IQ e StatsBomb 360. In questa fase della stagione, le statistiche cosiddette predittive, come gli Expected Goals, contano meno che all’inizio del. Nelle primissime giornate, come in ogni ciclo breve, gli Expected Goals sono capaci di mostrare subito i trend nei rapporti di forza tra le squadre. Lo fanno al di là degli effetti di calendario, dei momenti di forma e, perché no, anche al di là della fortuna, tutti fattori che possono indirizzare una singola partita. Una overperformance che dura da 22 partite è indice di qualità superiori alla media, e non certo di fortuna. Quindi è in questa fase che le statistiche descrittive, al contrario, assumono ancora più senso: è l’accumularsi degli eventi, in un numero sempre più consistente di ...