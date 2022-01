Quirinale: Berlusconi a Milano, slitta il vertice di centrodestra (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Milano – Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi (foto), resterà a Milano domani, 20 gennaio, e dunque slitta il vertice di centrodestra inizialmente previsto per l’ora di pranzo. Dal partito azzurro si fa sapere che forse l’incontro con gli altri leader della coalizione potrebbe tenersi venerdì 21 gennaio o nel prossimo weekend. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 gennaio 2022)– Il leader di Forza Italia, Silvio(foto), resterà adomani, 20 gennaio, e dunqueildiinizialmente previsto per l’ora di pranzo. Dal partito azzurro si fa sapere che forse l’incontro con gli altri leader della coalizione potrebbe tenersi venerdì 21 gennaio o nel prossimo weekend. L'articolo L'Opinionista.

