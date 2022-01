Ecco anche il Motorola Frontier, un dispositivo di cui sentiremo parlare (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La notizia ha un profilo molto interessante e riguarda il Motorola Frontier, smartphone prossimo all’uscita e ricco di tante novità. Si tratta del modello top di gamma della casa di Illinois, la cui principale caratteristica, che fa mettere letteralmente le mani nei capelli, è la fotocamera da ben 200MP. Dunque, il nuovo flagship del noto brand Lenovo sarà il primo telefono in assoluto con questa caratteristica tecnica: infatti attualmente, i migliori modelli di fotocamere adottano un sensore da 108MP. Il Motorola Frontier, come rivelano gli insider di TechnikNews, dovrebbe sfoggiare una magnifica scheda tecnica che lascerà “tremare” la concorrenza, tra cui quella di Samsung e Xiaomi. Qualora tali voci dovessero essere confermate, lo smartphone adotterà un obiettivo ISOCELL HP1 di Samsung come sensore principale. Il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La notizia ha un profilo molto interessante e riguarda il, smartphone prossimo all’uscita e ricco di tante novità. Si tratta del modello top di gamma della casa di Illinois, la cui principale caratteristica, che fa mettere letteralmente le mani nei capelli, è la fotocamera da ben 200MP. Dunque, il nuovo flagship del noto brand Lenovo sarà il primo telefono in assoluto con questa caratteristica tecnica: infatti attualmente, i migliori modelli di fotocamere adottano un sensore da 108MP. Il, come rivelano gli insider di TechnikNews, dovrebbe sfoggiare una magnifica scheda tecnica che lascerà “tremare” la concorrenza, tra cui quella di Samsung e Xiaomi. Qualora tali voci dovessero essere confermate, lo smartphone adotterà un obiettivo ISOCELL HP1 di Samsung come sensore principale. Il ...

