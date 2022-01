Combustione illecita rifiuti | due persone denunciate

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Appia hanno denunciato a piede libero 2 romani, di 51 e 58 anni, rispettivamente titolare e dipendente di una ditta di serramenti, porte e finestre, accusati didi. I Carabinieri sono intervenuti in circonvallazione Orientale nei pressi di un terreno, dove hanno sorpreso i due mentre erano intenti a bruciare vario materiale in legno, tipo pallet ed altri. Le fiamme di lieve entità sono state poi spente dal dipendente. Dopo aver identificati i due soggetti, i militari hanno proceduto a denunciarli. Così in un comunicato il Comando provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire)

Advertising

CasilinaNews : Tor Bella Monaca, arzillo vecchietto dà fuoco a rifiuti in maniera illecita, invade terreni e imbratta tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Combustione illecita

ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

... con l'applicazione di 14 misure cautelari (arresti domiciliari) per disastro ambientale edi rifiuti, ed il sequestro preventivo di 10 impianti di mitilicoltura ed altre aree a ...Inoltrate inoltre all'Autorità Giudiziaria le informative di reato per trasgressioni alla normativa speciale in materia di sicurezza sul lavoro e per ladi rifiuti in quanto, uno ...ROMA (CRONACA)– Le azoni di contrasto ai reati delle forze dell'ordine ilmamilio.it - nota stampa del Comando dei Carabinieri Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Appia hanno den ...FIl questore di Roma ha emsso a carico dei titolari della sala da ballo la sospensione per 7 giorni della licenza dopo la constatazione di numerose violazioni amministrative ed anche la combustione di ...