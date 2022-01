2000 criceti positivi al Covid a Hong Kong (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A Hong Kong le autorità hanno deciso di abbattere oltre 2.000 criceti positivi in un focolaio di Covid registrato in un negozio di animali a Causeway Bay, dove sono risultati positivi al coronavirus Sars-CoV-2 11 criceti. Tra i piccoli roditori che saranno soppressi ci sono anche i criceti acquistati dal 22 dicembre e che le autorità hanno raccomandato di “non baciare o abbandonare per strada”. Chiunque abbia acquistato un piccolo roditore a partire da quella data è invitato a riconsegnare l’animale e ad effettuare un test per verificare un’eventuale positività al virus. Gli esperti della sanità ritengono, infatti, che “non si può escludere una trasmissione del coronavirus da animale a uomo” e viceversa, sebbene al momento non ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ale autorità hanno deciso di abbattere oltre 2.000in un focolaio diregistrato in un negozio di animali a Causeway Bay, dove sono risultatial coronavirus Sars-CoV-2 11. Tra i piccoli roditori che saranno soppressi ci sono anche iacquistati dal 22 dicembre e che le autorità hanno raccomandato di “non baciare o abbandonare per strada”. Chiunque abbia acquistato un piccolo roditore a partire da quella data è invitato a riconsegnare l’animale e ad effettuare un test per verificare un’eventualetà al virus. Gli esperti della sanità ritengono, infatti, che “non si può escludere una trasmissione del coronavirus da animale a uomo” e viceversa, sebbene al momento non ci ...

