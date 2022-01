Tonga, la cenere del vulcano sull’aeroporto rallenta gli aiuti, 2 i morti accertati per lo tsunami (Di martedì 18 gennaio 2022) La corsa degli aiuti per portare soccorso a Tonga, l’isola del Pacifico colpita dall’eruzione del vulcano sottomarino e, poi, anche dal conseguente tsunami, viene rallentata dalla cenere. Sta diventando complicato aiutare il regno di Tonga dopo l’eruzione, sabato scorso, del vulcano sottomarino e il successivo tsunami. La Nuova Zelanda sta cercando di inviare acqua potabile e altri aiuti ma gli aerei non possono atterrare nel principale aeroporto a causa, rivela la Bbc, dello strato di cenere sulla pista. Gli abitanti si sono messi al lavoro per liberare la pista dalla cenere, ha riportato 1News, ma – sottolinea la Bbc – è probabile che non sarà ‘libera’ prima di domani. Dopo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022) La corsa degliper portare soccorso a, l’isola del Pacifico colpita dall’eruzione delsottomarino e, poi, anche dal conseguente, vieneta dalla. Sta diventando complicato aiutare il regno didopo l’eruzione, sabato scorso, delsottomarino e il successivo. La Nuova Zelanda sta cercando di inviare acqua potabile e altrima gli aerei non possono atterrare nel principale aeroporto a causa, rivela la Bbc, dello strato disulla pista. Gli abitanti si sono messi al lavoro per liberare la pista dalla, ha riportato 1News, ma – sottolinea la Bbc – è probabile che non sarà ‘libera’ prima di domani. Dopo ...

Agenzia_Ansa : Gli aerei di aiuti inviati dalla Nuova Zelanda a Tonga non possono atterrare per via della cenere che ha ricoperto… - fanpage : Dopo la terribile eruzione del vulcano, lo scenario che si prospetta nel piccolo arcipelago è quello di una crisi u… - Tg3web : Pioggia di cenere e abitanti in fuga dalla costa a Tonga per l'esplosione di un vulcano sottomarino, che ha provoca… - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: La cenere ricopre l'aeroporto di Tonga, impedisce l'arrivo degli aiuti - zav_news : ???? L'eruzione del vulcano sottomarino e il successivo tsunami che hanno colpito #Tonga hanno provocato almeno due m… -