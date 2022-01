Sophie Codegoni | la madre affronta Jessica in diretta | ecco l’accaduto VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 gennaio 2022) La gieffinariceve una dolce sorpresa da sua: arriva il confronto con Alessandro ecos’è accaduto La gieffinaè riuscita a conquistare il cuore del giovane Alessandro Basciano. Nel momento in cui è arrivato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 il nuovo concorrente, la princessSelassié si è subito dimostrata interessata al giovane. Dopo i vari scontri tra il triangolo nato nella Casa,-Alessandro-, la princess continua a lanciare frecciatine e battute infelici sulla relazione nata tra i due concorrenti. Questa sera per l’occasione è arrivata in Casa, Valeria, ladiper una dolce sorpresa ...