Soleil Sorge torna a parlare del “segreto” di Alex e Delia e svela un dettaglio (Di martedì 18 gennaio 2022) Il retroscena di Soleil Sorge Nelle ultime ore Soleil Sorge ha ammesso di essere a conoscenza di un presunto segreto su Alex Belli e Delia Duran. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 così Alfonso Signorini ha chiesto all’ex corteggiatrice di cosa si trattasse, ma tuttavia quest’ultima ha ammesso di voler ancora tutelare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il retroscena diNelle ultime oreha ammesso di essere a conoscenza di un presuntosuBelli eDuran. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 così Alfonso Signorini ha chiesto all’ex corteggiatrice di cosa si trattasse, ma tuttavia quest’ultima ha ammesso di voler ancora tutelare L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

anonimo09689009 : RT @Teta92057388: Da una parte una bambina capricciosa checper sfamarsi parla male degli altri , dall'altra soleil sorge che ci si pulisce… - IsaeChia : #GfVip 6, Sonia Bruganelli concede l’immunità a Soleil Sorge: le (inaspettate) reazioni di Katia Ricciarelli e Mani… - luckystar27tal : RT @Marzmasc: #gfvip confido in ilary...#fuorisoleil - Marzmasc : #gfvip confido in ilary...#fuorisoleil - tuttopuntotv : 'In questa storia chi fugge da #Alex ha vinto' Nathalie Caldonazzo. Siete d'accordo con le sue parole? Siete pro So… -