Dl Super green pass, Camera approva fiducia con 408 sì (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul Decreto legge che ha istituito l'obbligo del Super green pass (disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali). Su 457 votanti i voti a favore sono stati 408, i contrari 49. Un solo astenuto. La maggioranza richiesta era di 229 voti. Il testo del provvedimento, già approvato dal Senato, dovrà ora essere sottoposto al voto complessivo della Camera per l'approvazione definitiva. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'aula dellahato la questione diposta dal Governo sul Decreto legge che ha istituito l'obbligo del(disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali). Su 457 votanti i voti a favore sono stati 408, i contrari 49. Un solo astenuto. La maggioranza richiesta era di 229 voti. Il testo del provvedimento, giàto dal Senato, dovrà ora essere sottoposto al voto complessivo dellaper l'zione definitiva.

Advertising

ladyonorato : Madri separate dal neonato bisognoso di cure specialistiche; donne gravide lasciate sole ad abortire in auto o a pa… - GuidoDeMartini : ??VEDIAMO SE IL 19 FINISCE LA DISCRIMINAZIONE?? Mercoledì la Corte Costituzionale decide sul ricorso presentato da al… - borghi_claudio : @FmMosca Di base sono due, quello mortifero del 30 dicembre (super green pass per i trasporti) e quello indecente d… - desir65773016 : RT @EmeiMarkus: ?? ATTENZIONE ?? Servizio clamoroso di #Fuoridalcoro All'ospedale #Galeazzi senza Super Green Pass non si viene operati,… - JohnMcN03 : RT @mgmaglie: Vecchio fideismo vaccinista,le terapie che arriveranno,invece ci sono sempre state,gli effetti avversi come un danno collater… -