Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib - 0,7%

Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,74% a 27.483 punti.

18 gennaio 2022

