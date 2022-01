Salernitana, Colantuono a rischio: Sabatini vorrebbe De Rossi (Di lunedì 17 gennaio 2022) La panchina di Colantuono traballa, con il d.s. della Salernitana Sabatini che starebbe pensando a De Rossi La Salernitana pensa al cambio in panchina. Con l’arrivo di Walter Sabatini come nuovo direttore sportivo e di Iervolino come presidente, la posizione di Colantuono sarebbe infatti a rischio. Come riportato dal Quotidiano del Sud, il neo d.s. granata vorrebbe portare alla Salernitana Daniele De Rossi; attualmente libero dopo l’esperienza vittoria all’Europeo con la Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) La panchina ditraballa, con il d.s. dellache starebbe pensando a DeLapensa al cambio in panchina. Con l’arrivo di Waltercome nuovo direttore sportivo e di Iervolino come presidente, la posizione disarebbe infatti a. Come riportato dal Quotidiano del Sud, il neo d.s. granataportare allaDaniele De; attualmente libero dopo l’esperienza vittoria all’Europeo con la Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

