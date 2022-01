Joe Biden in acque burrascose. Cosa può salvarlo dal naufragio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Quando si è insediato alla Casa Bianca dopo la bufera dell’assalto al Congresso da parte di una folla di dimostranti pro-Trump, Joseph R. Biden si è ripromesso di timonare gli Stati Uniti fuori dalle acque agitate della crisi pandemica e riportarli al centro delle relazioni internazionali. Tra pandemia e spinte conservatrici A un anno di distanza, tuttavia, Biden naviga in acque burrascose. Per quanto importante, la politica estera è rimasta in secondo piano – con la significativa ma breve eccezione dell’Afghanistan – durante il primo anno della sua presidenza. Gli affari interni hanno assorbito la maggior parte delle sue attenzioni. I risultati sono però in chiaroscuro. Inizialmente, la lotta al Covid-19 è stata un successo. Biden ha profuso grandi energie nella campagna vaccinale, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Quando si è insediato alla Casa Bianca dopo la bufera dell’assalto al Congresso da parte di una folla di dimostranti pro-Trump, Joseph R.si è ripromesso di timonare gli Stati Uniti fuori dalleagitate della crisi pandemica e riportarli al centro delle relazioni internazionali. Tra pandemia e spinte conservatrici A un anno di distanza, tuttavia,naviga in. Per quanto importante, la politica estera è rimasta in secondo piano – con la significativa ma breve eccezione dell’Afghanistan – durante il primo anno della sua presidenza. Gli affari interni hanno assorbito la maggior parte delle sue attenzioni. I risultati sono però in chiaroscuro. Inizialmente, la lotta al Covid-19 è stata un successo.ha profuso grandi energie nella campagna vaccinale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden I familiari dell'attentatore: 'Chiediamo scusa' 'Un atto di terrorismo'. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a proposito della mancata strage alla sinagoga di Colleyville, in Texas. Nella sua cronaca Repubblica riporta le parole dei familiari del sequestratore (poi rimasto ucciso): 'Ci piacerebbe ...

Metalli Rari: il dominio di Cina e Russia mette in pericolo l'Occidente ... ha affermato il Dipartimento dell'Ene Dipartimento dell'Ene rgia all'inizio del mandato del presidente Joe Biden. L'America non ha produzione interna per 14 di quei minerali critici ed è ...

Joe Biden "non sa di essere presidente degli Usa". L'ultima inquietante gaffe scatena il sospetto: come sta? Liberoquotidiano.it Il Quirinale visto dalle potenze straniere: gli Usa vogliono Mario Draghi, la Francia un Mattarella bis Viaggio nel partito invisibile ma influente dei Paesi alleati e vicini: cosa fanno e cosa pensano sul Colle, gli incontri, le pressioni, il ruolo delle ...

Usa: Biden perde consensi PIERO CHIMENTI - Secondo un sondaggio della Cbs, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden perde sempre più consensi tra i suoi elettori ad un anno dal suo insediamento. Gli statunitensi si ritengono ...

