Creata una colla biocompatibile per riparare le cornee danneggiate: addio a suture e dolori

Il professore di bio-ingegneria alla University of California-Riverside, Iman Noshadi, ha sviluppato un adesivo anti-microbico che migliora rapidamente le cellule della cornea, accelerando la guarigione e riducendo il rischio di effetti collaterali e infezioni. Il nuovo farmaco riduce anche rischi, costi e tempi di guarigione per i trapianti di cornea e le lesioni oculari.

colla biocompatibile per gli occhi: i vantaggi rispetto a suture e adesivi convenzionali

Gli standard attuali per una medicazione della cornea danneggiata consistono nel suturarla o nell'usare la colla di cianoacrilato. Entrambe le opzioni possono comportare complicazioni più o meno gravi, sia durante che dopo la procedura. Le suture possono causare astigmatismo, vascolarizzazione e infezioni.

