“Back to school” terzo appuntamento | incredibile chi ci sarà tra i 4 ripetenti

Torna in prima serata su Italia 1 "Back to school": l'appuntamento è martedì 18 gennaio alle 21.20. Si tratta del terzo appuntamento con il programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l'esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. Un programma esilarante che ha suscitato molte risate nei primi due appuntamenti. Questo format già nelle prime due puntate aveva riscosso un ottimo successo. In particolare, nell'ultima puntata vi erano stati diversi vip che avevano reso le lezioni ancora più divertenti dell'esordio. Tra i ripetenti infatti c'erano Benedetta Mazza, Random, Scintilla, Jonathan Kashanian e Flavia Vento. La puntata è stata davvero esilarante con le lezioni tenute dagli attenti maestrini, ovvero 12 bambini dai 7 agli 11 anni.

