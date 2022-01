ULTIM’ORA – La Sampdoria esonera D’Aversa: torna lui in panchina! (Di domenica 16 gennaio 2022) Roberto D’Aversa non è più l’allenatore della Sampdoria: il tecnico è stato infatti sollevato dal suo incarico. Fatale per lui la sconfitta interna contro il Torino. I blucerchiati, inoltre, avrebbero scelto anche il sostituto: Marco Giampaolo. Giampaolo Sampdoria EsoneroStando a quanto raccolto da Sky Sport e Gianluca Di marzio, la decisione definitiva sarebbe arrivata proprio in questi minuti. Marco Giampaolo si appresta, dunque, a tornare su quella panchina che l’aveva fatto diventare grande prima del salto al Milan. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 16 gennaio 2022) Robertonon è più l’allenatore della: il tecnico è stato infatti sollevato dal suo incarico. Fatale per lui la sconfitta interna contro il Torino. I blucerchiati, inoltre, avrebbero scelto anche il sostituto: Marco Giampaolo. GiampaoloEsoneroStando a quanto raccolto da Sky Sport e Gianluca Di marzio, la decisione definitiva sarebbe arrivata proprio in questi minuti. Marco Giampaolo si appresta, dunque, are su quella panchina che l’aveva fatto diventare grande prima del salto al Milan. Matteo Brignone

