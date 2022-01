Mara Venier | le cadute in diretta | il video è esilarante

(Di domenica 16 gennaio 2022) In questi anniè stata protagonista di diversedurante la. Eccole racchiuse in un. RaiPlayDopo qualche stagione in cui è stata lontana dalla televisione,è tornata ad essere una delle grandi protagoniste di Rai Uno. La sua Domenica In è seguita ogni settimana da milioni di telespettatori che amano vederla in siparietti simpatici con gli ospiti in studio, ammaliati dal suo carisma e dalla sua energia. Un ritorno in grande stilo, dunque. Tanto che la conduttrice è gettonata anche come ospite in altre trasmissioni. Proprio recentemente l’abbiamo vista giocare nel game show della sera I soliti ignoti. Nel programma di Amadeus ha dato prova delle sue doti osservative e della sua ...

Advertising

GuidoDeMartini : LA FACCIA DI MARA VENIER quando sente dal direttore dello Spallanzani VAIA che l’efficacia del vaccino dura non 12,… - megantee9 : RT @fablen8: L’intervista a sorpresa alla mamma di Arisa che piange, ed è subito Arisa vs “la brutta televisione” di Mara Venier a Domenica… - fablen8 : L’intervista a sorpresa alla mamma di Arisa che piange, ed è subito Arisa vs “la brutta televisione” di Mara Venier… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA SERENA ROSSI, SANREMO, COVID E IL RICORDO DI PAOLO ROSSI - ilaeR__ : @mirabellamic Mara Venier la ripete all'infinito. -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 16 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la diciottesima puntata di 'Domenica In' condotta da. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L'attrice Serena Rossi interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 'La Sposa' in onda da domenica 16 gennaio su Rai1 per la regia di ...torna al centro dello studio di Domenica In per condurre il terzo appuntamento dell'anno. In diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi situati in Roma come sempre su Rai1 la ...Mara Venier torna al centro dello studio di Domenica In per condurre il terzo appuntamento dell’anno. In diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi situati in Roma come sempre su Rai1 la conduttri ...Gabriella Farinon è una conduttrice italiana , famosa soprattutto per essere stata negli anni Sessanta una delle prime Signorine Buonasera .