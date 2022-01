Inter | Marani | “Simone Inzaghi ha finalmente smesso di essere il secondo”

Leggi su sportface

(Di domenica 16 gennaio 2022) “Soltanto adesso, a 45 anni compiuti,hadiil”. Con queste parole Matteoha elogiato il tecnico dell’nel corso del suo fondo per Tuttosport. “Lo è stato per una vita in campo, fratello minore del grande SuperPippo, che lui ha saputo superare come allenatore. Non era un paragone facile. E daaveva anche cominciato in panchina, visto che alla Lazio tutto iniziò per la rinuncia di Marcelo Bielsa. (…) Alla Lazio, l’allenatore piacentino aveva già valorizzato tanti: da Immobile, diventato con lui il più forte bomber della Serie A, a Milinkovic-Savic e Luis Alberto, oggi disperso dai radar dopostato il migliore assist-man del campionato. Erano ...