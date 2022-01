Covid | Locatelli | ' La curva dell' epidemia in Italia sta rallentando'

(Di domenica 16 gennaio 2022) Siamo 'in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l'incidenza d'infezioni. Tuttavia, la crescita percentuale'ultima settimana è stata inferiore alla precedente ...

Lo dice in un'intervista al 'Corriere della Serà Franco, coordinatore del Cts. La ... Il rischio da scongiurare è di danneggiare i pazienti con patologie differenti dalriducendo il ...Lo dice in un'intervista al "Corriere della Sera" Franco, coordinatore del Cts . La ... Il rischio da scongiurare è di danneggiare i pazienti con patologie differenti dalriducendo il ...Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico ... Il rischio da scongiurare è di danneggiare i pazienti con patologie differenti dal Covid ...16 gen 2022 - Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico rassicura il pubblico spaventato dall’aumento dei contagi: ‘Mantenere la razionalità e non privarsi di svago, cultura e socializzazione’ ...