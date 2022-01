Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2021-2022: Kobayashi sempre leader, ma Geiger e Lindvik si avvicinano (Di domenica 16 gennaio 2022) Archiviata ufficialmente la 70ma edizione della Tournée dei 4 Trampolini, continua la rincorsa verso la Sfera di Cristallo nella Classifica generale della Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2021-2022. Dopo la gara odierna di Zakopane, il giapponese Ryoyu Kobayashi si conferma pettorale giallo con 44 punti di vantaggio sul tedesco Karl Geiger. Sorpasso del norvegese Marius Lindvik sul connazionale Halvor Egner Granerud per la terza posizione. Di seguito la Classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo 2021-2022 di salto con gli sci maschile dopo la gara di Zakopane: Classifica Tournée 4 Trampolini ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Archiviata ufficialmente la 70ma edizione della Tournée dei 4 Trampolini, continua la rincorsa verso la Sfera di Cristallo nellagenerale delladeldicon gli sci maschile. Dopo la gara odierna di Zakopane, il giapponese Ryoyusi conferma pettorale giallo con 44 punti di vantaggio sul tedesco Karl. Sorpasso del norvegese Mariussul connazionale Halvor Egner Granerud per la terza posizione. Di seguito lagenerale aggiornata delladeldicon gli sci maschile dopo la gara di Zakopane:Tournée 4 Trampolini ...

