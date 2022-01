Autista Uber fa amicizia con un passeggero 88enne, lascia il lavoro e diventa la sua badante (Di domenica 16 gennaio 2022) Una vera amicizia unita ad una grande bontà d’animo, ha convinto Jenni Tekletsion, 52 anni, a compiere un‘importante scelta. Ha iniziato come Autista, ma ben presto si è resa conto che Paul, il suo passeggero di 88 anni, aveva bisogno di aiuto. Dopo un anno Jenni si è decisa a lasciare il suo lavoro a tempo pieno e diventare la badante di Paul. Con qualche difficoltà, i due hanno dovuto superare alcune resistenze, ma ora la loro amicizia continua. Jenni e Paul: la conoscenza attraverso Uber È il 2020, Jenni Tekletsion, 52 anni, concilia il suo lavoro per un istituto finanziario con lo studio per il dottorato in Amministrazione Aziendale. Decide inoltre di lavorare per Uber nel tempo libero, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Una veraunita ad una grande bontà d’animo, ha convinto Jenni Tekletsion, 52 anni, a compiere un‘importante scelta. Ha iniziato come, ma ben presto si è resa conto che Paul, il suodi 88 anni, aveva bisogno di aiuto. Dopo un anno Jenni si è decisa are il suoa tempo pieno ere ladi Paul. Con qualche difficoltà, i due hanno dovuto superare alcune resistenze, ma ora la lorocontinua. Jenni e Paul: la conoscenza attraversoÈ il 2020, Jenni Tekletsion, 52 anni, concilia il suoper un istituto finanziario con lo studio per il dottorato in Amministrazione Aziendale. Decide inoltre di lavorare pernel tempo libero, ...

Advertising

cosefighe : L’autista di Uber finge di essere il fidanzato di uno sconosciuto e la salva dal pericolo - degliu2sonobono : Tv a quella volta in cui mi ritrovai in un Uber, a Londra, su una Tesla, con la playlist di High School Musical a c… - stefmonzo : Ma se le macchine si muovono di continuo (guida autonoma e 'Uber senza autista'), avremo bisogno di meno parcheggi… - stefmonzo : I produttori/venditori di auto ci proporranno 2 opzioni: 1. pagamento dell'auto sui km percorsi (una sorta di ride… - SavaDaiana : RT @fulviocerutti: Un autista di Uber si ferma per spostare il corpo di un cane dalla strada, ma scopre che è ancora vivo @lazampa @lastamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Autista Uber Lo credevano morto dopo un incidente d'auto, ecco la ripresa del cane Quando lo ha visto, accasciato in mezzo alla strada, pensava che ormai fosse morto. Ma questo non ha impedito a un autista di Uber del Kentucky di fermarsi per spostare quel corpicino così devastato e mostrargli un po' di compassione. Ma grande è stata la sorpresa, quando l'uomo si è accorto che il cagnolino ...

Un autista di Uber si ferma per spostare il corpo di un cane dalla strada, ma scopre che è ancora vivo Quando lo ha visto, accasciato in mezzo alla strada, pensava che ormai fosse morto. Ma questo non ha impedito a un autista di Uber del Kentucky di fermarsi per spostare quel corpicino così devastato e mostrargli un po' di compassione. Ma grande è stata la sorpresa, quando l'uomo si è accorto che il cagnolino ...

Autista Uber cuore d'oro: salva un cagnolino in fin di vita sulla strada Corriere dello Sport Autista Uber fa amicizia con un passeggero 88enne, lascia il lavoro e diventa la sua badante La donna ha scelto di lasciare il suo lavoro a tempo pieno per dedicarsi al suo ex passeggero Uber. Una storia di amicizia nata a bordo di un’auto e rafforzatasi negli anni. Noi e i nostri fornitori a ...

La storia del cagnolino Travolta, salvato da un autista Uber La nuova vita del cagnolino Travolta, trovato per strada in fin di vita. È stato salvato da un autista Uber e oggi si sta riprendendo ...

Quando lo ha visto, accasciato in mezzo alla strada, pensava che ormai fosse morto. Ma questo non ha impedito a undidel Kentucky di fermarsi per spostare quel corpicino così devastato e mostrargli un po' di compassione. Ma grande è stata la sorpresa, quando l'uomo si è accorto che il cagnolino ...Quando lo ha visto, accasciato in mezzo alla strada, pensava che ormai fosse morto. Ma questo non ha impedito a undidel Kentucky di fermarsi per spostare quel corpicino così devastato e mostrargli un po' di compassione. Ma grande è stata la sorpresa, quando l'uomo si è accorto che il cagnolino ...La donna ha scelto di lasciare il suo lavoro a tempo pieno per dedicarsi al suo ex passeggero Uber. Una storia di amicizia nata a bordo di un’auto e rafforzatasi negli anni. Noi e i nostri fornitori a ...La nuova vita del cagnolino Travolta, trovato per strada in fin di vita. È stato salvato da un autista Uber e oggi si sta riprendendo ...