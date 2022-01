Sampdoria, diversi giocatori in uscita: sondaggio per Verdi e Baselli in entrata (Di sabato 15 gennaio 2022) La Sampdoria sta lavorando assiduamente sul mercato: diversi i giocatori in uscita, in entrata piacciono Verdi e Baselli La Sampdoria sta lavorando al mercato per rinforzare la rosa e cedere gli esuberi. Arrivati Rincon e Magnani dall’Hellas Verona, ora si punta ad altri due pallini blucerchiati. sondaggio dei liguri per Verdi e Baselli, come riferito da La Stampa. Intanto la società sta cercando di lavorare anche alle uscite: Chabot piace alla Salernitana, mentre il Cagliari punta Murru e Verre, cercando di inserire Lykogiannis nella trattativa, secondo quanto riporta, invece, la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Lasta lavorando assiduamente sul mercato:in, inpiaccionoLasta lavorando al mercato per rinforzare la rosa e cedere gli esuberi. Arrivati Rincon e Magnani dall’Hellas Verona, ora si punta ad altri due pallini blucerchiati.dei liguri per, come riferito da La Stampa. Intanto la società sta cercando di lavorare anche alle uscite: Chabot piace alla Salernitana, mentre il Cagliari punta Murru e Verre, cercando di inserire Lykogiannis nella trattativa, secondo quanto riporta, invece, la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

