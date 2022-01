Sophie Codegoni sparla di Jessica con Alessandro

Advertising

ceci_patrizia : - infoitcultura : Sophie Codegoni furiosa con Jessica Selassiè al GF Vip: “Spacco tutto” i motivi - Novella_2000 : Sophie sparla di Jessica con Alessandro: “Vorrei fare un bordello” (VIDEO) #gfvip - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip 6”, ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano #sophiecodegoni - tuttopuntotv : Sophie Codegoni furiosa con Jessica Selassiè al GF Vip: “Spacco tutto” i motivi #GFVip6 #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

Dopo aver flirtato quasi tre mesi nella Casa del Grande Fratello Vip , Gianmaria Antinolfi esono ormai parecchio distanti. L'imprenditore campano, dopo pochi giorni, si è concentrato sulla nuova arrivata Federica e l'ex tronista ha invece iniziato una storia con Alessandro ...Mentre si trovava in veranda con Jessica Selassié e, la Sorge ha difatti dichiarato: 'Potrei anche stare in una troppia . Però in tre soltanto se mi piace anche la donna'. Delia e ..."No al razzismo, tutta l'Italia è con te", il messaggio affettuoso per Lulù Selassié e la reazione stizzita della soprano Quella di ieri 13 gennaio è stata una giornata di sorprese per i concorrenti d ...Durante una chiacchierata nella casa Soleil Sorgè, tra il serio e il faceto, afferma di essere pronta ad avere una relazione a tre con Alex Belli e Delia Duran.