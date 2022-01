Annullato per la seconda volta il visto a Djokovic in Australia. Espulsione più vicina (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Il governo Australiano ha nuovamente Annullato il visto di ingresso per Novak Djokovic, sostenendo che il fatto che il numero uno del tennis mondiale non sia vaccinato può rappresenta un pericolo per la comunità. La decisione è stata annunciata dal ministro dell'Immigrazione federale, Alex Hawke, il quale ha usato i suoi poteri discrezionali per cancellare il visto la cui validità era stata ripristinata da un giudice lunedì scorso. A questo punto 'Nole' rischia l'Espulsione dal Paese che gli impedirebbe di prendere parte agli Australian Open. Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Il governono ha nuovamenteildi ingresso per Novak, sostenendo che il fatto che il numero uno del tennis mondiale non sia vaccinato può rappresenta un pericolo per la comunità. La decisione è stata annunciata dal ministro dell'Immigrazione federale, Alex Hawke, il quale ha usato i suoi poteri discrezionali per cancellare illa cui validità era stata ripristinata da un giudice lunedì scorso. A questo punto 'Nole' rischia l'dal Paese che gli impedirebbe di prendere parte aglin Open.

