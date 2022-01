Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2022 ore 08:15 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Viabilità DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 08.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA A12 Roma TARQUINIA VENTO FORTE DALLA Roma FIUMICINO A CIVITAVECCHIA PORTO, INOLTRE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA PER LAVORI TRA LE USCITE DI CIVITAVECCHIA E TRA CERVETERI E SANTA SEVERA SULLA A24 Roma TERAMO INCIDENTE SULLE RAMPE DEL CASELLO DI VALLE DEL SALTO, PRESTARE ATTENZIONE ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PERLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IN INGRESSO A Roma TROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DUE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022)DEL 12 GENNAIOORE 08.05 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA A12TARQUINIA VENTO FORTE DALLAFIUMICINO A CIVITAVECCHIA PORTO, INOLTRE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA PER LAVORI TRA LE USCITE DI CIVITAVECCHIA E TRA CERVETERI E SANTA SEVERA SULLA A24TERAMO INCIDENTE SULLE RAMPE DEL CASELLO DI VALLE DEL SALTO, PRESTARE ATTENZIONE ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE DIRALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PERLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IN INGRESSO ATROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DUE ...

