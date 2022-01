Rob Van Dam: “Non ho intenzione di tornare in WWE o andare in AEW” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rob Van Dam è stato probabilmente il wrestler più popolare dei primi anni 2000: la leggenda ECW infatti, ha cavalcato l’onda del successo grazie al suo ruolo fondamentale durante l’Invasion, ma anche grazie al suo stile di lotta innovativo. Recentemente hanno fatto scalpore le sue parole riguardo al non sentirsi a suo agio in WWE e forse è per questo che, a Rene Dupree ha rilasciato alcune dichiarazioni che lo allontanano da un possibile ultimo ritorno a Stamford. Un caffé con Rene Durante lo show dell’ex wrestler WWE, Cafe de Rene, Van Dam ha dichiarato:“Non sono sicuro di aver capito se ti riferissi alla WWE o alla AEW, ma la risposta è la stessa per entrambe: nessuna delle due. Certo, sto ancora lottando, ma ora lo faccio nelle indy e spesso si tratta di compagnie d’oltreoceano che possono permettersi di pagarmi, piuttosto delle ‘indy normali’.”Riguardo alla sua ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rob Van Dam è stato probabilmente il wrestler più popolare dei primi anni 2000: la leggenda ECW infatti, ha cavalcato l’onda del successo grazie al suo ruolo fondamentale durante l’Invasion, ma anche grazie al suo stile di lotta innovativo. Recentemente hanno fatto scalpore le sue parole riguardo al non sentirsi a suo agio in WWE e forse è per questo che, a Rene Dupree ha rilasciato alcune dichiarazioni che lo allontanano da un possibile ultimo ritorno a Stamford. Un caffé con Rene Durante lo show dell’ex wrestler WWE, Cafe de Rene, Van Dam ha dichiarato:“Non sono sicuro di aver capito se ti riferissi alla WWE o alla AEW, ma la risposta è la stessa per entrambe: nessuna delle due. Certo, sto ancora lottando, ma ora lo faccio nelle indy e spesso si tratta di compagnie d’oltreoceano che possono permettersi di pagarmi, piuttosto delle ‘indy normali’.”Riguardo alla sua ...

