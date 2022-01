Perché si dice “rendere pan per focaccia”? (Di giovedì 13 gennaio 2022) “rendere pan per focaccia” è uno dei modi di dire più comuni della lingua italiana ma, come spesso capita con le espressioni molto popolari, la sua origine è curiosa e non a tutti nota. Prima di tutto capiamone il significato: questo modo di dire si utilizza quando si vuol far intendere di aver ricambiato, nella stessa maniera o addirittura in modo peggiore, un’offesa, un torto o un danno che si sono subiti. In effetti l’origine vera e propria del motto è sconosciuta, ma qualcuno la fa risalire addirittura già all’antica Roma, quando era in uso un’espressione piuttosto simile nel significato, ovvero “Par pro pari referre“, talvolta usata anche come “Par pari hostimentum dare” oppure “Nulli nocendum: siquis vero laeserit, multandum simili iure“. Presumibilmente il detto deriva dall’usanza, tipica dei dei viandanti medievali, di portare con sé un pane ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 13 gennaio 2022) “pan per” è uno dei modi di dire più comuni della lingua italiana ma, come spesso capita con le espressioni molto popolari, la sua origine è curiosa e non a tutti nota. Prima di tutto capiamone il significato: questo modo di dire si utilizza quando si vuol far intendere di aver ricambiato, nella stessa maniera o addirittura in modo peggiore, un’offesa, un torto o un danno che si sono subiti. In effetti l’origine vera e propria del motto è sconosciuta, ma qualcuno la fa risalire addirittura già all’antica Roma, quando era in uso un’espressione piuttosto simile nel significato, ovvero “Par pro pari referre“, talvolta usata anche come “Par pari hostimentum dare” oppure “Nulli nocendum: siquis vero laeserit, multandum simili iure“. Presumibilmente il detto deriva dall’usanza, tipica dei dei viandanti medievali, di portare con sé un pane ...

Advertising

fattoquotidiano : IL POTERE DI BIG PHARMA | “Non possiamo dare booster ogni tre mesi, siamo senza dati”, dice l’Agenzia europea del f… - borghi_claudio : Ma se il vaccino per omicron sarà pronto in marzo (lo dice mr. Pfizer) perché bisogna rompere le scatole alla gente… - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - longagnani : @Swiety000 @LaPiramide__ Lo so che Fusillo dice così. Ma vorrei sapere bene gli estremi di tutto ciò. Perché i giud… - EureosCriss : RT @Donato68599139: Una Giornalista che insegue un medico perché esenta dei suoi pazienti che potrebbero rischiare la morte con un #Vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché dice Grande Fratello Vip, l'ira di Katia su Davide: 'Altrimenti dico che sei nano' ' Non le voglio, bisogna stare attenti a quello che si dice. Oggi Valeria si è arrabbiata perché uno le ha detto 'Valeriona' ', ha tuonato la Ricciarelli. 'E a me venite a dare della 'vecchietta' e ...

Confessioni di un lobbista - Ecco perché Bruxelles frena sugli e - fuel ... per esempio, non tutti i Paesi sono pronti per l'elettrificazione in tempi così rapidi, perché ... E sugli e - fuel che cosa obiettano? Sugli e - fuel si dice sempre che siano costosi e poco efficienti. ...

Pa, sindacati: "Tornare in smart working troppi contagi" ciociariaoggi.it ' Non le voglio, bisogna stare attenti a quello che si. Oggi Valeria si è arrabbiatauno le ha detto 'Valeriona' ', ha tuonato la Ricciarelli. 'E a me venite a dare della 'vecchietta' e ...... per esempio, non tutti i Paesi sono pronti per l'elettrificazione in tempi così rapidi,... E sugli e - fuel che cosa obiettano? Sugli e - fuel sisempre che siano costosi e poco efficienti. ...