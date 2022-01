Justin Bieber per Vespa, una collaborazione speciale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sarà operativa tra pochi giorni una collaborazione speciale tra Justin Bieber, una delle più celebri pop star al mondo, e Vespa. Ancora segreta, ma nata per e ' celebrare lo stile e il design, ma ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sarà operativa tra pochi giorni unatra, una delle più celebri pop star al mondo, e. Ancora segreta, ma nata per e ' celebrare lo stile e il design, ma ...

Per Elettra Lamborghini una statua di cera al Madame Tussauds di Amsterdam ... nella "Music Area" in mezzo agli altri grandi come Beyoncé, Ariana Grande e Justin Bieber. Con la sua eccentricità e il suo stile sorprendente, la statua di Elettra aggiungerà un tocco di colore ...

