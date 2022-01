Insigne avrà lo stipendio più alto della storia Mls (pure di Ibra) ma rischia di essere il Savoldi del Toronto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Da mister due miliardi a mister sessanta milioni di dollari. Insigne rischia di essere per Toronto quel che negli anni Settanta fu Beppe Savoldi per il Napoli di Ferlaino. Prima di imbattersi nell’operazione Maradona, Ferlaino le sue squadre le costruiva così: il grande nome per gli abbonamenti e attorno poco o nulla. Fu uno dei motivi che spinse Paolo Rossi a rifiutare il trasferimento. The Athletic dedica all’operazione un lungo articolo. In cui sottolinea l’impatto mediatico della notizia. Il peso che potrebbe avere l’arrivo di Insigne sia per Toronto sia per l’intera lega MLS. Ricorda che il suo contratto – 60 milioni di dollari, 15 a stagione – è il più ricco di tutti i tempi. Nemmeno Ibrahimovic guadagnava tanto. Guadagnava la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Da mister due miliardi a mister sessanta milioni di dollari.diperquel che negli anni Settanta fu Beppeper il Napoli di Ferlaino. Prima di imbattersi nell’operazione Maradona, Ferlaino le sue squadre le costruiva così: il grande nome per gli abbonamenti e attorno poco o nulla. Fu uno dei motivi che spinse Paolo Rossi a rifiutare il trasferimento. The Athletic dedica all’operazione un lungo articolo. In cui sottolinea l’impatto mediaticonotizia. Il peso che potrebbe avere l’arrivo disia persia per l’intera lega MLS. Ricorda che il suo contratto – 60 milioni di dollari, 15 a stagione – è il più ricco di tutti i tempi. Nemmenohimovic guadagnava tanto. Guadagnava la ...

