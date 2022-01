Covid, Gimbe: “Ospedali saturi, presto zona arancione in varie Regioni” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Appare esaurito da giorni, nelle farmacie italiane, l’antibiotico più utilizzato per i malati di Covid sia a casa che in ospedale. Si tratta dello Zitromax e del corrispondente generico. A mancare sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco. Un medicinale che si prescrive in associazione ad anti infiammatori. La difficoltà nel reperimento del Zitromax è dovuta all’enorme utilizzo negli ultimi due mesi. Legato, ovviamente, al repentino, fortissimo, aumento dei contagi da Sars-CoV-2 in Italia, ormai a quota 200mila casi al giorno. Ma è probabile che sia scattato l’accaparramento anche da parte di chi non ha contratto la malattia ma ha il timore di restare contagiato. Covid, in campo altri farmaci? L’antibiotico Zitromax ed il generico si usano nella terapia contro il Covid a seguito di diversi studi scientifici. Il ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 gennaio 2022) Appare esaurito da giorni, nelle farmacie italiane, l’antibiotico più utilizzato per i malati disia a casa che in ospedale. Si tratta dello Zitromax e del corrispondente generico. A mancare sarebbe la molecola necessaria per la produzione del farmaco. Un medicinale che si prescrive in associazione ad anti infiammatori. La difficoltà nel reperimento del Zitromax è dovuta all’enorme utilizzo negli ultimi due mesi. Legato, ovviamente, al repentino, fortissimo, aumento dei contagi da Sars-CoV-2 in Italia, ormai a quota 200mila casi al giorno. Ma è probabile che sia scattato l’accaparramento anche da parte di chi non ha contratto la malattia ma ha il timore di restare contagiato., in campo altri farmaci? L’antibiotico Zitromax ed il generico si usano nella terapia contro ila seguito di diversi studi scientifici. Il ...

