Covid, boom di contagi in India (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 247 mila i nuovi positivi al Covid - 19 registrati ieri in India, con un salto del 27 per cento in più rispetto ai dati del giorno precedente. I casi della variante Omicron sono 5.500. Sempre ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 247 mila i nuovi positivi al- 19 registrati ieri in, con un salto del 27 per cento in più rispetto ai dati del giorno precedente. I casi della variante Omicron sono 5.500. Sempre ...

Advertising

Adnkronos : Boom di #covidparty con positivi, c'è chi paga per contagiarsi e ottenere il #greenpass da guariti. - Avvenire_Nei : Posti letto occupati e boom di costi. È l'effetto no-vax a Milano - ladyonorato : #Sicilia prossima a nuovi lockdown: contagi esplosi, tamponi scaduti e #Musumeci scarica sempre la colpa sui “novax… - VivereTrapani : Covid, il bollettino settimanale: in aumento i nuovi casi, ma è boom prime dosi - V_Caltanissetta : Covid, il bollettino settimanale: in aumento i nuovi casi, ma è boom prime dosi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid boom Covid, boom di contagi in India La scorsa settimana, intanto, più di 15 milioni di nuovi casi di Covid sono stati segnalati in tutto il mondo , di gran lunga il maggior numero di casi segnalati in una sola settimana", lo ha detto ...

Covid, da Londra a New York boom di iscritti ai running club: la corsa come rivalsa sul virus LONDRA - Sugli alberi del giardino vicino a casa mia, ma anche sulle cabine del telefono della strada all'angolo, i volantini compaiono sempre più spesso: "Ci vediamo sabato mattina alle 9 per una 10k ...

Covid: boom di contagi, ma dopo Natale 61% di morti in meno rispetto a un anno fa Il Sole 24 ORE Vaccini ai bambini a Napoli, a gonfie vele l’hub in classe Mentre prosegue la polemica tra sì e no Dad, dalla scuola arriva una risposta concreta alla lotta al Covid: si intensificano a Napoli le vaccinazioni all’interno degli istituti scolastici. I bambini, ...

Covid in Sicilia, in aumento i…" L’incremento maggiore si è registrato tra gli over 50 con un picco del 172,82% nella fascia di età 60-69 anni Il vero boom si è registrato con le prime dosi: dal 5 all’11 gennaio, +106,83% di prime do ...

La scorsa settimana, intanto, più di 15 milioni di nuovi casi disono stati segnalati in tutto il mondo , di gran lunga il maggior numero di casi segnalati in una sola settimana", lo ha detto ...LONDRA - Sugli alberi del giardino vicino a casa mia, ma anche sulle cabine del telefono della strada all'angolo, i volantini compaiono sempre più spesso: "Ci vediamo sabato mattina alle 9 per una 10k ...Mentre prosegue la polemica tra sì e no Dad, dalla scuola arriva una risposta concreta alla lotta al Covid: si intensificano a Napoli le vaccinazioni all’interno degli istituti scolastici. I bambini, ...L’incremento maggiore si è registrato tra gli over 50 con un picco del 172,82% nella fascia di età 60-69 anni Il vero boom si è registrato con le prime dosi: dal 5 all’11 gennaio, +106,83% di prime do ...