Alex Sandro nel mirino | Chiesa manca e Gasp gode | Inter - Juve sui social

romeoagresti : ???? Perin ???? De Sciglio ???? Rugani ???? Chiellini ???? Alex Sandro ???? Bernardeschi ???? McKennie ???? Locatelli ???? Rab… - romeoagresti : La formazione provata da #Allegri in rifinitura: Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, M… - romeoagresti : ?? Ramsey ?? Chiesa ?? De Ligt ?? Cuadrado ?? Pinsoglio ?? Alex Sandro ?? Bonucci ?? Danilo #?? #InterJuve…

L'Inter vince la Supercoppa italiana contro la Juventus grazie ad un gol di Alexis Sanchez al 121'. Ecco le reazioni social1 C'era una volta. C'era una volta, perché quello di oggi ma in realtà degli ultimi tre anni, non sembra davvero più lui. Il terzino brasiliano si era imposto proprio con la maglia della Juve come uno dei ...E invece il gol di Sanchez, che ha approfittato con i suoi compagni dell'errore di Alex Sandro consegnando la Supercoppa all'Inter, ha reso tutto inutile per quella che è stata una vera e propria ...Il cinismo della Juventus di Allegri non basta. I nerazzurri, nonostante la consueta paura di perdere le partite di coppa, battono al primo minuto di recupero del secondo tempo supplementare i biancon ...