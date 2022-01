Un tremoctopus avvistato in Puglia: ‘metà polpo, metà seppia’ (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sembra davvero il nome del protagonista di un cartone animato, ambientato ‘in fondo al mar’. Ma il tremoctopus esiste davvero. Siamo nel comune di Fasano, Brindisi, ed è lì che è stato avvistato questo cefalopode a metà tra un polpo e una seppia. C’è persino un video realizzato dagli abitanti della zona: il tremoctopus era spiaggiato ed è stato quindi possibile filmarlo. Non solo, anche studiarlo. La creatura vive negli oceani, pur essendoci stati degli avvistamenti anche in Sicilia. Corpo lungo e affusolato ma anche tentacoli, il tremoctopus ha una membrana che si sgonfia e si gonfia formando una specie di mantello e tenendo quindi alla larga i predatori. I ricercatori delle università di Cagliari e di Bari hanno pubblicato uno studio su questo cefalopode, pubblicato sulla rivista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sembra davvero il nome del protagonista di un cartone animato, ambientato ‘in fondo al mar’. Ma ilesiste davvero. Siamo nel comune di Fasano, Brindisi, ed è lì che è statoquesto cefalopode atra une una seppia. C’è persino un video realizzato dagli abitanti della zona: ilera spiaggiato ed è stato quindi possibile filmarlo. Non solo, anche studiarlo. La creatura vive negli oceani, pur essendoci stati degli avvistamenti anche in Sicilia. Corpo lungo e affusolato ma anche tentacoli, ilha una membrana che si sgonfia e si gonfia formando una specie di mantello e tenendo quindi alla larga i predatori. I ricercatori delle università di Cagliari e di Bari hanno pubblicato uno studio su questo cefalopode, pubblicato sulla rivista ...

Ultime Notizie dalla rete : tremoctopus avvistato Metà polpo, metà seppia: avvistato nei mari pugliesi il rarissimo Tremoctopus È una specie rarissima ricercata dai biologi marini da circa 40 anni per poterne analizzare le caratteristiche morfologiche e genetiche. Si tratta del Tremoctopus violaceus ; un cefalopode, a metà tra la seppia e il polpo che in genere misura tra i 5 e 10 centimetri. Il suo studio parte dalla collaborazione con i comuni cittadini che l'hanno ...

Metà polpo, metà seppia: avvistato il rarissimo 'Tremoctopus' in Puglia Il Tremoctopus è ora oggetto di un articolo scientifico sulla rivista internazionale Mdpi, grazie a una collaborazione tra l'istituto Coispa tecnologia e ricerca - Stazione sperimentale per lo studio ...

Un tremoctopus avvistato in Puglia: ‘metà polpo, metà seppia’ Il Fatto Quotidiano Avvistato in Puglia il rarissimo Tremoctopus violaceus, metà polpo e metà seppia Questo piccolo e bizzarro mollusco ha finalmente potuto divenire oggetto di studi da parte dei biologi marini italiani ...

Né polpo né seppia: In Puglia avvistato rarissimo esemplare di Tremoctopus Grazie alla collaborazione di alcuni cittadini pugliesi è stato possibile analizzare un raro e bizzarro esemplare di Tremoctopus.

