Serie A VPG su Xbox | FDL Ice campioni d’Italia! VX300 Gaming termina seconda | Lords Society è 3ª

FDL Ice vince l'ultima gara del campionato di Serie A della Virtual Pro League su Xbox e si laurea Campione d'Italia. La capolista non ha fatto sconti nemmeno a Ragnarok Esports: vittoria di "corto muso" per FDL Ice (1-0), sufficiente per portarsi a 49 punti e trionfare nel torneo. Prima di questo ultimo turno, infatti, la diretta inseguitrice VX300 Gaming era a tre punti dalla capolista. Ma i sogni di aggancio sono andati in frantumi, dato che VX300 non è riuscita neppure a vincere la sua gara (2-2 contro i Ribelli). Tuttavia il team si mantiene al secondo posto, mentre la terza posizione viene conquistata da Lords Society, che batte 2-1 in trasferta Basler Esport. Al quarto posto troviamo a pari punti i Ribelli e Nemesis Esports, che ha concluso bene il suo torneo.

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPG Carrarese eSports, un buon esordio nel campionato di Serie A VPL per la Play5 CARRARA - Un buon esordio quello della Carrarese eSports nel campionato di Serie A VPL Fifa22 riservato alla Playstation 5 . In attesa della ripartenza del girone di ritorno, ...torneo della lega VPG ...

Carrarese eSports, partenza contro i campioni d'Italia ...nell'attesa della nascita di una federazione esports va avanti con le classiche competizioni VPG e ... prima tra tutte la Hexon Falcon , vincitrice del campionato di Serie A dello scorso anno e prossimo ...

