M5S e Quirinale, schiaffo a Conte e senatori: strappo sul Mattarella bis, in 30 pronti a votare Berlusconi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) M5S e Quirinale, schiaffo a Conte: i deputati si allineano ai senatori sul Mattarella bis. Ma dalle retrovie i dissidenti minacciano la fronda: secondo un retroscena de Il Giornale, in 30 sarebbero pronti a votare Berlusconi dal primo scrutinio. La spaccatura all’interno del M5S è sempre più profonda. Ed è con una compagine a ranghi sparsi che la galassia pentastellata affronta la corsa del Quirinale. La fronda in corso tra senatori, deputati, e Giuseppe Conte, alimenta una divisione in corso da tempo che rischia di polverizzare il Movimento sul fronte interno. Così come su quello esterno di minare l’alleanza col Pd. All’indomani della enigmatica conferenza stampa di Draghi, gli onorevoli grillini si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) M5S e: i deputati si allineano aisulbis. Ma dalle retrovie i dissidenti minacciano la fronda: secondo un retroscena de Il Giornale, in 30 sarebberodal primo scrutinio. La spaccatura all’interno del M5S è sempre più profonda. Ed è con una compagine a ranghi sparsi che la galassia pentastellata affronta la corsa del. La fronda in corso tra, deputati, e Giuseppe, alimenta una divisione in corso da tempo che rischia di polverizzare il Movimento sul fronte interno. Così come su quello esterno di minare l’alleanza col Pd. All’indomani della enigmatica conferenza stampa di Draghi, gli onorevoli grillini si ...

Advertising

ilfoglio_it : Indietro tutta, ora Conte torna in Rai. Perché proprio ora? Perché la battaglia per il Quirinale incombe e il M5s n… - SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - DSantanche : Tav, Tap, Mes, mai con PD, mai con Renzi, mai con Berlusconi, mai più con la Lega, porti aperti, streaming, auto bl… - Massimi47715989 : Quirinale, Letta: 'Mattarella? Sarebbe il massimo'. Anche tra i deputati M5s sale l'appello per un bis del Presiden… - infoitinterno : Violi (M5S) voterà per il Quirinale; Pd all’attacco: scelto dal centrodestra che vuole Berlusconi -