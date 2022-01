Bianchi: «I problemi della scuola sono gestibili e siamo attrezzati per affrontare un eventuale peggioramento» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Stampa intervista il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Dichiara che i problemi della scuola, al momento, sono assolutamente gestibili. «Per ora i problemi riscontrati sono gestibili e siamo attrezzati per affrontare un eventuale peggioramento del quadro». Ribadisce: «la scuola resta aperta e in presenza, una scelta portante di questo governo». Sulla didattica a distanza: «Il ricorso alla didattica a distanza non può essere indiscriminato, ci sono regole precise da seguire». Secondo l’Associazione nazionale dei presidi, nel giro di una settimana potrebbero finire in Dad 200mila classi. Risponde: «Guardi, io ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Stampa intervista il ministro dell’Istruzione, Patrizio. Dichiara che i, al momento,assolutamente. «Per ora iriscontratiperundel quadro». Ribadisce: «laresta aperta e in presenza, una scelta portante di questo governo». Sulla didattica a distanza: «Il ricorso alla didattica a distanza non può essere indiscriminato, ciregole precise da seguire». Secondo l’Associazione nazionale dei presidi, nel giro di una settimana potrebbero finire in Dad 200mila classi. Risponde: «Guardi, io ...

