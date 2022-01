Un attivista ci racconta come funziona il sistema di repressione in Kazakistan (Di martedì 11 gennaio 2022) Il sistema di Nursultan Nazarbayev ha costantemente eliminato ogni tipo di dissenso durante i suoi trent’anni al potere. I più importanti esponenti dell’opposizione e della società civile sono stati uccisi o imprigionati. Per questo non ci sono leader chiaramente riconoscibili nella protesta all’interno del Kazakistan”, dice al Foglio Barlyk Mendygaziyev, attivista per i diritti umani in esilio ora residente negli Stati Uniti con una moglie cittadina americana. In origine Mendygaziyev era un imprenditore: nel 1998 aveva creato la Karachaganak Support Services (Kss), specializzata nel trattamento dei fanghi oleosi che restano nei serbatoi: “L’unica in Kazakistan ad applicare le tecnologie più avanzate per evitare danni all’ambiente”, dice. Nel 2016, con un valore di mercato di 40 milioni di dollari, aveva deciso di dare ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildi Nursultan Nazarbayev ha costantemente eliminato ogni tipo di dissenso durante i suoi trent’anni al potere. I più importanti esponenti dell’opposizione e della società civile sono stati uccisi o imprigionati. Per questo non ci sono leader chiaramente riconoscibili nella protesta all’interno del”, dice al Foglio Barlyk Mendygaziyev,per i diritti umani in esilio ora residente negli Stati Uniti con una moglie cittadina americana. In origine Mendygaziyev era un imprenditore: nel 1998 aveva creato la Karachaganak Support Services (Kss), specializzata nel trattamento dei fanghi oleosi che restano nei serbatoi: “L’unica inad applicare le tecnologie più avanzate per evitare danni all’ambiente”, dice. Nel 2016, con un valore di mercato di 40 milioni di dollari, aveva deciso di dare ...

