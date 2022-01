Ondata di SMS per investire in Amazon 200 euro ma è una truffa

(Di martedì 11 gennaio 2022) In questa prima parte del 2022, è in distribuzione una vera e propriadi SMS perin. In un messaggio dalla provenienza alquanto dubbia si prospetta la possibilità di impegnare solo 200per avere, al contempo, un rendimento extra al pari di uno stipendio vero e proprio mensile. L’annuncio virale è stato già etichettato dalla stessa Polizia postale comeldino e per questo motivo, sarebbe meglio starne alla larga. Il messaggio in questione è quello presente nell’immagine di apertura articolo. Come visibile, il malcapitato di turno viene invitato adinquanto prima. La cifra irrisoria da impiegare di 200potrebbe spingere più di qualcuno a passare all’azione. Peccato che l’iniziativa in sé sia ...

Advertising

intoscana : Il #tracciamento sarà più semplice e digitalizzato. Il presidente della @regionetoscana @EugenioGiani presenta le n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ondata SMS

OptiMagazine

PIEMONTE IN TESTA ALLE REGIONI PER UTILIZZO DEGLI ANTICORPI MONOCLONALI In questa quartail ... IlPiemontetivaccina.it Riceveranno nell'arco di 48 ore l'con la data di convocazione per ...Per cautelarsi contro quest'virale, occorre diffidare dei messaggi strani che possano giungere per mail,o chat app, specie se contengono link: su questi ultimi non andrebbe mai cliccato ...Secondo la task force, la variante Omicron, grazie anche alla vaccinazione, sta contribuendo a una situazione ospedaliera e di decessi stabile ...La performance regionale, per ora, non ha mai toccato quota nemmeno 48 mila vaccini al giorno. Aperto il settimo reparto Covid alle Molinette ...