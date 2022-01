Omicron in Olanda non teme il lockdown, record di casi nonostante le chiusure (ma i decessi sono in calo) (Di martedì 11 gennaio 2022) La non si ferma neanche con il . L', che aveva scelto di barricarsi lo scorso 18 dicembre per contenere i contagi, sta registrando una crescita costante di casi . Il 28 dicembre il numero di nuovi ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) La non si ferma neanche con il . L', che aveva scelto di barricarsi lo scorso 18 dicembre per contenere i contagi, sta registrando una crescita costante di. Il 28 dicembre il numero di nuovi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Francia 335.000 nuovi contagi, record assoluto. Mai prima tanti positivi rilevati anche in Olanda: sono 24.590 c… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @SilvestriMd: Il 19/12, in Olanda, si avvera il sogno dei chiusuristi: il lockdown preventivo. Con i contagi a 14,225 (in calo dal 28/11… - SatNam127 : RT @SilvestriMd: Il 19/12, in Olanda, si avvera il sogno dei chiusuristi: il lockdown preventivo. Con i contagi a 14,225 (in calo dal 28/11… - Lorenzo36522471 : RT @GiuseppePisti14: @boni_castellane C’è c’è… è che si stanno focalizzando sul cuore dell’Europa: Germania, Francia, Italia, Olanda, ma la… - GiuseppePisti14 : @boni_castellane C’è c’è… è che si stanno focalizzando sul cuore dell’Europa: Germania, Francia, Italia, Olanda, ma… -