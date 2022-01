Neres Shakhtar, De Zerbi avrà la stella brasiliana dell’Ajax (Di martedì 11 gennaio 2022) Si profila un grande colpo di mercato per lo Shakhtar Donestsk di De Zerbi: si avvicina sempre di più l’acquisto di Neres dall’Ajax David Neres diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore dello Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club ucraino è ormai ai dettagli della trattativa con l’Ajax. I lancieri sostituirebbero il brasiliano con l’arrivo di Steven Bergwijn, in uscita dal Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Si profila un grande colpo di mercato per loDonestsk di De: si avvicina sempre di più l’acquisto didall’Ajax Daviddiventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore delloDonetsk di Roberto De. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club ucraino è ormai ai dettagli della trattativa con l’Ajax. I lancieri sostituirebbero il brasiliano con l’arrivo di Steven Bergwijn, in uscita dal Tottenham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Neres Shakhtar Champions League, i verdetti. Inter e Juventus già agli ottavi, per l'Atalanta si decide oggi ... 68 e 81 Haaland Ajax - Sporting CP 4 - 2 8 Haller (A), 22 Nuno Santos (S), 42 Antony (A), 58 Neres (A), 62 Berghuis (B), 78 Bruno Tabata (S) Real Madrid - Inter 2 - 0 17 Kroos, 79 Asensio Shakhtar - ...

Atletico Madrid agli ottavi di Champions League: 3 - 1 al Porto Nel girone dell'Inter, termina 1 - 1 il match fra Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol , con la ... Nel secondo tempo arrotondano il risultato David Neres al 58' e Berghuis al 62', inutile il gol ...

Shakhtar Donetsk, De Zerbi sorride: è fatta per il gioiello dell'Ajax

... 68 e 81 Haaland Ajax - Sporting CP 4 - 2 8 Haller (A), 22 Nuno Santos (S), 42 Antony (A), 58(A), 62 Berghuis (B), 78 Bruno Tabata (S) Real Madrid - Inter 2 - 0 17 Kroos, 79 Asensio- ...Nel girone dell'Inter, termina 1 - 1 il match fraDonetsk e Sheriff Tiraspol , con la ... Nel secondo tempo arrotondano il risultato Davidal 58' e Berghuis al 62', inutile il gol ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Si profila un grande colpo di mercato per lo Shakhtar Donestsk di De Zerbi: si avvicina sempre di più l’acquisto di Neres dall’Ajax David Neres diventer ...