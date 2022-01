Negli Usa il primo trapianto del cuore di un maiale in un uomo (Di martedì 11 gennaio 2022) primo trapianto riuscito del cuore di un maiale geneticamente modificato su un essere umano. Un uomo di 57 anni, David Bennett con una malattia cardiaca ha ricevuto l'organo con una procedura ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 gennaio 2022)riuscito deldi ungeneticamente modificato su un essere umano. Undi 57 anni, David Bennett con una malattia cardiaca ha ricevuto l'organo con una procedura ...

