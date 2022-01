Numeri | quantità e qualità

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Quando il prof mi mette “sufficiente” non lo fa calcolando un 6 virgola qualcosa con una formula e poi arrotondando all’aggettivo. A prescindere dalla forma in cui viene espresso, è un giudizio qualitativo che matura nel corpo del prof alla confluenza di sentimenti privati e insondabili: la sua conoscenza dell’argomento, il riconoscimento del mio impegno al di là di una prestazione scarsa, l’orgoglio irritato perché non seguo il suo metodo, la simpatia/antipatia che prova per me, la comprensione per un guaio recente che mi ha distratto dallo studio, una temporanea virata del suo umore verso la condiscendenza o la severità per motivi che non stiamo qui a raccontare, e chissà cos’altro. Che sia numero o parola, ogni evento di valutazione del genere si potrebbe spiegare con un intero romanzo. Dopo arrivano le regole del contesto istituzionale a prescrivere che tutto ciò sia condensato in ...