La pausa non fa bene ad Amici 21: Domenica IN vola la domenica pomeriggio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un 2022 che non inizia nel migliore dei modi per Amici 21. Ascolti sempre pazzeschi per il talent di Canale 5 con oltre 3 milioni di spettatori davanti alla tv, e scusate se è poco dopo 21 edizioni. Ma domenica IN riesce a fare ancora meglio, e anche questo non è un dato assolutamente scontato, anzi. Il programma di Rai 1 vola con ascolti vincenti e continua sulla scia delle ultime puntate a fare benissimo. domenica In batte Amici 21 il 9 gennaio 2022, ed è tra i programmi più visti della giornata. Numeri eccellenti per Mara Venier che è tornata a parlare nella prima parte del programma di attualità, con lo spazio informativo sul covid 19. Benissimo le interviste, molto bello lo spazio dedicato a Luca Argentero; meno, il talk su Sanremo, troppo caotico e senza un filo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un 2022 che non inizia nel migliore dei modi per21. Ascolti sempre pazzeschi per il talent di Canale 5 con oltre 3 milioni di spettatori davanti alla tv, e scusate se è poco dopo 21 edizioni. MaIN riesce a fare ancora meglio, e anche questo non è un dato assolutamente scontato, anzi. Il programma di Rai 1con ascolti vincenti e continua sulla scia delle ultime puntate a fare benissimo.In batte21 il 9 gennaio 2022, ed è tra i programmi più visti della giornata. Numeri eccellenti per Mara Venier che è tornata a parlare nella prima parte del programma di attualità, con lo spazio informativo sul covid 19. Benissimo le interviste, molto bello lo spazio dedicato a Luca Argentero; meno, il talk su Sanremo, troppo caotico e senza un filo ...

