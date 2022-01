Green pass base o rafforzato, ecco quale documento va esibito nei negozi, bar e supermercati: le 20 simulazioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con l'ultimo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il governo ha deciso di imporre la certificazione verde rafforzata (quella per i vaccinati e i guariti dal Covid) per ristoranti e bar anche all'... Leggi su messaggeroveneto.gelocal (Di lunedì 10 gennaio 2022) Con l'ultimo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il governo ha deciso di imporre la certificazione verde rafforzata (quella per i vaccinati e i guariti dal Covid) per ristoranti e bar anche all'...

Advertising

VittorioSgarbi : Green Pass, Super Green Pass, tamponi, persecuzione dei non vaccinati: avete rotto i c...! - borghi_claudio : E per cosa si impedirebbe ad un Parlamentare di raggiungere Camera e Senato? Per paura del contagio? Uno che ha fat… - ladyonorato : Un altro tipico individuo con “licenza media, disagio abitativo”, ecc… che esprime “tesi bislacche” sul solito tema… - milanomagazine : Pescara, due persone individuate per indebiti di Green pass conseguiti a seguito di false vaccinazioni | Pescara,… - AlexS8338 : RT @SoniaLaVera: @italianprometeo @GiulioMarini2 causa-collettiva-super-green-pass - Studio Legale - Avv ... -