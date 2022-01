È ufficiale | Raggi è la paladina dei No vax | Non vanno ghettizzati

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Un poco alla volta il nuovo corso politico di Virginiaprende forma, l'ex sindaca grillina è sempre più ladei No vax. E così all'indomani della foto pubblicata da Repubblica che la ritraeva in farmacia, in fila per un tampone,risponde alla accuse con un post su Facebook, nel quale scrive: "Non stavo facendo nulla di illegale e, a differenza di quanto qualcuno vuole insinuare, non ero in 'incognito' solo perché indossavo un cappuccio per difendermi dal freddo". Ma soprattutto la consigliera pentastellata, che senza vaccino rischia di non poter presentarsi nemmeno all'Assemblea capitolina, si erge a difensore dei non vaccinati, puntando il dito contro "il clima di odio e discriminazione che si sta generando nel Paese attraverso l’etichetta 'no-vax'. Dobbiamo fermare questa atmosfera di caccia alle streghe". ...