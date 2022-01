Città Alta: sistemate la Torre di Adalberto e la scala della Rocca, ora al via i lavori della rete gas alla Fara (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bergamo. lavori conclusi, in fase di completamento e in avvio nel centro storico di Città Alta, in questi giorni: smontato il cantiere alla Torre di Adalberto, quasi concluso il nuovo accesso alla Rocca e parte l’intervento di Unareti per la sostituzione dei tubi del gas tra via Porta Dipinta e via Fara. Cantiere chiuso in Largo Colle Aperto per la sistemazione del tetto della storica Torre di Adalberto. L’intervento voluto dal Comune di Bergamo ha previsto lo smontaggio del manto di copertura con accatastamento del materiale riutilizzabile (coppi antichi ancora in buono stato di conservazione da riutilizzare come strato superficiale), lo smantellamento ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bergamo.conclusi, in fase di completamento e in avvio nel centro storico di, in questi giorni: smontato il cantieredi, quasi concluso il nuovo accessoe parte l’intervento di Unareti per la sostituzione dei tubi del gas tra via Porta Dipinta e via. Cantiere chiuso in Largo Colle Aperto per la sistemazione del tettostoricadi. L’intervento voluto dal Comune di Bergamo ha previsto lo smontaggio del manto di copertura con accatastamento del materiale riutilizzabile (coppi antichi ancora in buono stato di conservazione da riutilizzare come strato superficiale), lo smantellamento ...

