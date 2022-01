Milan, Theo Hernandez: «Capitano? Un onore. Per lo scudetto faremo il possibile» (Di domenica 9 gennaio 2022) Theo Hernandez ha parlato a Dazn nel post partita di Venezia Milan. Ecco le parole terzino Theo Hernandez ha parlato a Dazn. Le parole del terzino dopo Venezia-Milan: scudetto – «Giochiamo partita dopo partite e vediamo, il campionato non è facile. Lavoriamo per arrivare al massimo possibile.» LEAO – «Su questa fascia stiamo bene.» DOPPIETTA DA Capitano – «Sono molto felice, è un onore avere questa fascia.» CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022)ha parlato a Dazn nel post partita di Venezia. Ecco le parole terzinoha parlato a Dazn. Le parole del terzino dopo Venezia-– «Giochiamo partita dopo partite e vediamo, il campionato non è facile. Lavoriamo per arrivare al massimo.» LEAO – «Su questa fascia stiamo bene.» DOPPIETTA DA– «Sono molto felice, è unavere questa fascia.» CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

