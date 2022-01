Covid: boom in Medio Oriente, casi record in Kuwait e Qatar (Di domenica 9 gennaio 2022) La variante Omicron dilaga anche in Medio Oriente. Nuovi record di casi di Covid - 19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Kuwait e Qatar, rispettivamente con 2.999 e 3.487 contagi. Doha ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) La variante Omicron dilaga anche in. Nuovididi- 19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in, rispettivamente con 2.999 e 3.487 contagi. Doha ha ...

