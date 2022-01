Meteo, freddo e gelo ad oltranza: l’atmosfera va in tilt (Di sabato 8 gennaio 2022) Il ciclone artico irrompe sulla penisola mandando l’atmosfera in tilt. Nelle prossime ore Meteo in tilt a causa di gelo e freddo. L’inverno, quello vero, sta per tornare sulla nostra penisola a causa di un’irruzione artica sul nostro paese. Con l’arrivo dei gelidi venti provenienti dal Nord Europa avremo un Meteo che andrà in tilt, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Il ciclone artico irrompe sulla penisola mandandoin. Nelle prossime oreina causa di. L’inverno, quello vero, sta per tornare sulla nostra penisola a causa di un’irruzione artica sul nostro paese. Con l’arrivo dei gelidi venti provenienti dal Nord Europa avremo unche andrà in, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ilmeteoit : #Meteo: irrompe il #FREDDO #Invernale. Le #TEMPERATURE previste nei #Prossimi #Giorni - AllertApc : RT @GenovaQuotidian: Meteo Limet: soleggiato con freddo al mattino e aumento della nuvolosità in serata - GenovaQuotidian : Meteo Limet: soleggiato con freddo al mattino e aumento della nuvolosità in serata - zazoomblog : Meteo weekend: vortice freddo sull’Italia. Neve anche in pianura e burrasche di vento - #Meteo #weekend: #vortice… - ilfaroonline : Meteo weekend: vortice freddo sull’Italia. Neve anche in pianura e burrasche di vento -