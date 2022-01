Adesso è ufficiale: Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore del Toronto (Di sabato 8 gennaio 2022) Adesso è anche ufficiale: Lorenzo Insigne sarà un giocatore del Toronto a partire dal prossimo 1° luglio. Il club di MLS ha ufficializzato l’ingaggio del capitano azzurro, che resterà comunque al Napoli fino al termine della stagione in corso. L’annuncio era già nell’aria dopo le immagini delle scorse ore, ma Adesso il comunicato del club ha fugato ogni dubbio in merito. Insigne si trasferirà in MLS firmando un contratto di cinque anni. Calciomercato Napoli Insigne Toronto (Getty Images)Di seguito, l’annuncio apparso sul profilo Twitter della società canadese: It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words… ????. ??. ??!Benvenuto a Toronto, Lorenzo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022)è anchesarà undela partire dal prossimo 1° luglio. Il club di MLS ha ufficializzato l’ingaggio del capitano azzurro, che resterà comunque al Napoli fino al termine della stagione in corso. L’annuncio era già nell’aria dopo le immagini delle scorse ore, mail comunicato del club ha fugato ogni dubbio in merito.si trasferirà in MLS firmando un contratto di cinque anni. Calciomercato Napoli(Getty Images)Di seguito, l’annuncio apparso sul profilo Twitter della società canadese: It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words… ????. ??. ??!Benvenuto a...

Advertising

DiMarzio : Adesso è ufficiale: Lorenzo #Insigne lascerà il @sscnapoli in estate, è un nuovo giocatore del @TorontoFC - DiMarzio : #Venturato nuovo allenatore @spalferrara, confermata la svolta di ieri con l’esonero di #Clotet adesso ufficiale @Lega_B @SkySport - simofons : La destinazione ufficiale di quei fondi è adesso la decarbonizzazione degli impianti, voce per la quale Acciaierie… - diegonanni76 : RT @DiMarzio: Adesso è ufficiale: Lorenzo #Insigne lascerà il @sscnapoli in estate, è un nuovo giocatore del @TorontoFC - OpeyemiAkinolaI : RT @DiMarzio: Adesso è ufficiale: Lorenzo #Insigne lascerà il @sscnapoli in estate, è un nuovo giocatore del @TorontoFC -